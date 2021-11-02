В Минздраве выступили за сокращение срока действия сертификатов о вакцинации

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что период действия сертификатов о вакцинации необходимо сократить с одного года до шести месяцев, так как антитела в организме человека держатся меньше года, – сообщают Известия.

В ходе прямого эфира в Instagram во вторник, 2 ноября, Токарев заявил: «Сертификат действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.11.21

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