Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 2024 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, продлевающее сроки действия санитарно-эпидемиологических правил для учебных заведений в условиях пандемии до 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее эти ограничения предусматривались до 1 января 2022 года.

В документе говорится, что «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» будут продлены до 1 января 2024 года.

Для школ и детских садов продлено требование регулярно убирать и проветривать помещения, мерить температуру у детей и сотрудников и изолировать группы детей друг от друга. Расписание должно учитывать требование минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Кроме того, продлен запрет на проведение в помещениях массовых мероприятий, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде – в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 03.11.21

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