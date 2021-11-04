В США детям, привившимся от COVID-19, выплатят по сто долларов

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, могут получить выплату в размере 100 долларов, – сообщает РИА Новости.

«Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации», – написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.

В США ранее медицинские регуляторы FDA и CDC одобрили применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет. Около четверти всех случаев COVID-19 приходятся на детей, при этом осложнения, а тем более смерти среди детей от коронавируса крайне редки.

По информации на сегодняшний день в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 67,4% жителей, частично привиты – 6,4%, а 26,3% жителей города пока не прививались.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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