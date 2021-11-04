В Латвии разрешили увольнять не привитых сотрудников

Латвийские законодатели утвердили поправки, позволяющие работодателям увольнять сотрудников без сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании, – сообщает RT.

Пресс-служба парламента Латвии сообщила, что теперь у работодателей будет «право до момента, пока работник не получит сертификат о вакцинации от COVID-19 или о факте перенесенной болезни, отстранить его от работы на срок не более трех месяцев».

Отныне латвийский работодатель может расторгнуть трудовые отношения с сотрудником, если по истечении трех месяцев сотрудник не предоставит сертификат о вакцинации,.

Кроме того, размер штрафа за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности для физических лиц размер будет увеличен до двух тыс. евро, для юридических – до пяти тысяч.

Ранее совет по кризисному управлению Латвии объявил локдаун в республике, он начался 21 октября и продлится до 15 ноября.

После окончания локдауна в стране ожидается введение более строгих ограничений для не привитых от коронавируса граждан.

Рига, Иван Бабурин

Рига. Другие новости 04.11.21

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