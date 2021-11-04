В Великобритании одобрен препарат для лечения COVID на дому

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) сообщило, что в Великобритании одобрен к применению препарат от COVID-19 под названием молнупиравир, – пишет РБК.

В отличии сертифицированных в ЕС или США лекарств, которые вводятся внутривенно, молнупиравир выпускается в капсулах. В Великобритании препарат поступит в продажу под торговой маркой Lagevrio. В MHRA подчеркивают его эффективность и безопасность, указывая, что лекарство помогает снизить риск смерти и госпитализаций среди пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжелой форме с высоким риском осложнений. К такой категории Агентство включило людей, страдающих от ожирения и сахарного диабета, болезней сердца, а также всех в возрасте старше 60 лет.

Проверку лекарства проводят в США, а также Европейское агентство лекарственных средств, которое рассматривает заявку на его регистрацию.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 04.11.21

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