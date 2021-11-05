Тысячи американских разведчиков могут быть уволены за откат от прививки

Тысячи сотрудников разведки США могут быть уволены из-за введения обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказал изданию член Комитета по разведке Палаты представителей Крис Стюарт, на конец октября в некоторых разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в нескольких структурах процент не поставивших прививку от Covid-19 достигал 40%.

Конгрессмены и сенаторы считают, что массовые увольнения разведчиков могут угрожать национальной безопасности. Национальный комитет Республиканской партии США объявил, что собирается в суде оспорить решение администрации об обязательной вакцинации.

Ранее Белый дом объявил, что американские компании, насчитывающие 100 или более сотрудников, обязаны к 4 января 2022 года обеспечить вакцинацию от коронавируса всех своих сотрудников, а в дальнейшем еженедельно проводить тестирование на коронавирус среди непривитых работников.

В администрации президента добавили, что полноценной вакцинацией считается получение двух компонентов вакцин компаний Pfizer или Moderna либо одной дозы препарата компании Johnson & Johnson.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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