В 10 российских регионах ухудшилась ситуация с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 5 ноября заявила, что сразу в 10 регионах России за неделю осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции, – сообщает ТАСС.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, ссылаясь на слова вице-премьера, назвали регионы с ухудшившейся ситуацией по коронавирусу: «Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия».

Татьяна Голикова отметила, что для предотвращения распространения коронавируса важно наращивать вакцинацию и пресекать попытки фальсификации документов о сделанных прививках. Также вице-премьер заявила, что практически во всех регионах России для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов уже заработали QR-коды.

«Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах. Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – сообщила Голикова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 248,7 млн человек, более 5 млн. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек, умерли 244 447.

Москва, Иван Бабурин

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