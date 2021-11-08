Раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода предлагается «амнистировать»

Депутатский запрос в правительство РФ с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но позже все-таки привившихся, планирует зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, – сообщает РИА Новости.

Как рассказал Леонов, он, возможно, сделает запрос в минздрав РФ или правительство, «что бы они подготовили бумагу – распоряжение, постановление о том, чтобы внести такое правило: если человек каким-то образом получил сертификат, но захотел вакцинироваться, то ему эту прививку можно будет сделать. Мы говорим сейчас о том человеке, который пострадал в этом случае и хочет выйти из этой ситуации. Не о врачах, не о мошенниках, а именно о человеке, который попал в эту ситуацию. Если человек признается, значит, его прощают и вакцинируют».

По словам депутата, есть граждане, которые, купив поддельный сертификат, в итоге действительно испугались, если у них, например, скончался от коронавируса родственник.

«В итоге приходит в больницу, но ему отказывают, потому что прививка уже как бы сделана. Он прививку нигде не может сделать, а хочет. А если будет такое распоряжение Минздрава или правительства РФ, то таким людям смогут сделать, допустим, анализ на антитела за их счет и затем дать показания на проведение или отказ от проведения вакцинации», – заявил Сергей Леонов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.11.21

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