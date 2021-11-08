В России начинаются исследования китайской вакцины от коронавируса

На сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава России сегодня, 8 ноября, появилось сообщение, что министерство выдало разрешение на проведение III фазы исследований вакцины против коронавируса V-01 китайской компании Livzon Mabpharm Inc.

Согласно сообщению, датой начала исследования определено 8 ноября, окончание – 30 июня 2023 года. В исследованиях примут участие 5 500 добровольцев, мероприятия пройдут в 19 медицинских организациях в городах РФ.

Как сообщает ТАСС, в опубликованных данных говорится, что «международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование фазы III для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка SARS-CoV-2 (V-01) у взрослых в возрасте 18 лет и старше».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.11.21

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