В Британии рассказали, почему вакцинированные умирают от ковида

Действие вакцины от коронавируса ослабевает через 5-6 месяцев после введения второй дозы, в связи с чем растет число смертей от Covid-19 среди вакцинированных людей в группе риска – пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. С таким заявлением выступила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Англии Сьюзан Хопкинс. Медик призвала британцев из группы риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса, пишет The Independent (перевод ИноТВ).

«Мы по-прежнему наблюдаем случаи смерти в основном среди невакцинированного населения... Однако все чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», – заявила Хопкинс.

По ее словам, прошедшие полный курс вакцинации пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями умирают от ковида из-за снижения эффективности вакцины. Как показали многочисленные исследования, действие вакцин против коронавируса ослабевает примерно через 5-6 месяцев после введения второй дозы, но быстрее всего – у граждан в группе риска, подчеркнула Хопкинс, отметив, что здорового 30-летнего человека две дозы защитят на более длительный период.

«Вот почему эти люди (в группе риска – прим. ред.) должны как можно скорее получить третью дозу», – резюмировала она.

Ранее в британском правительстве выразили обеспокоенность ростом числа госпитализаций и смертности среди полностью вакцинированных людей из-за снижения эффективности вакцин от коронавируса.

Надо отметить, что граждане Великобритании старше 50 лет и те, кто наиболее подвержен риску заражения вирусом Covid-19, имеют право на ревакцинацию через шесть месяцев после введения второй дозы.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рекомендовала людям с низким иммунным ответом пройти ревакцинацию от коронавируса, т.е получить бустерную дозу вакцины, через шесть месяцев.

Лондон, Наталья Петрова

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