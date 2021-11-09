Петербуржцы старше 60 лет будут вакцинироваться в обязательном порядке

Постановление, о вакцинации всех граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями подписала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова, – сообщают СМИ.

В постановлении говорится: «Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)».

Помимо этого вакцинация стала обязательной для обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому необходимо проходить практику за пределами учебных заведений, а также для сотрудников пассажирского порта Санкт-Петербурга, а также всех, кто работает в аэропорту Пулково (в том числе и сотрудников авиакомпаний).



Вакцинация должна быть осуществлена в срок до 15 декабря первым компонентом, до 15 января вторым с охватом не менее 80% от общей численности работников, – говорится в документе.



В Санкт-Петербурге, по последним данным, выявлено 735 739 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 664 270 человек, умерли 24 640. За последние сутки в городе выявили 2 680 случаев заражения.

Следует отметить, что обязательную вакцинацию в российских регионах начали вводить летом из-за роста заболеваемости. В основном речь шла о прививках для отдельных категорий граждан: сотрудников сфер здравоохранения, соцзащиты, образования, торговли, общественного питания, транспорта.

При этом президент Владимир Путин заявлял, что выступает против принудительной вакцинации.





Санкт-Петербург, Иван Бабурин

Санкт-Петербург. Другие новости 09.11.21

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