РПЦ: Церковь никогда не выступала против вакцинации

Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что отказ от вакцинации нельзя оправдывать православным вероучением.

«Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации. Мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация – это основной способ противостоять распространению заразы. В этом вопросе, что мы неоднократно говорили, нет религиозной составляющей – человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением, точка. Это – его интерпретация», – сказал Легойда в эфире RTVI.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.11.21

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