На съезд «Единой России» делегатов будут пускать только при наличии QR-кода

Невакцинированные от коронавируса делегаты и гости не смогут попасть на съезд партии «Единая Россия», который запланирован на 4 декабря, – сообщает деловое издание «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.

По словам собеседника в партии, на съезд пустят только при наличии QR-кода о вакцинации или QR-кода о недавно перенесенной болезни, отметка о которой есть в ЕМИАС. Такое решение было принято в конце октября на заочном заседании президиума генерального совета. В дополнение к этому делегаты съезда, гости и представители СМИ должны будут сдать ПЦР-тест. По словам источника Ведомостей, такое требование поступило от Роспотребнадзора.

От официальных комментариев представители «Единой России» и Роспотребнадзора отказались, – пишет газета Ведомости.

Формально это будет третий этап съезда «Единой России», первые два уже прошли перед выборами депутатов Госдумы – в июне и августе. На первом и втором этапе съезда от участников съезда требовали только сдачи ПЦР-теста, при этом QR-коды не требовались.

Для участия в съезде партия изначально выдвинула 650 делегатов, но на второй этап съезда в августе приехало уже около 400 человек. Тогда число участников съезда было сокращено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.11.21

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