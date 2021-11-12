Новая система QR-кодов не затронет несовершеннолетних

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге о мерах по борьбе с коронавирусом заявила, система обязательных для посещения магазинов, ресторанов и транспорта QR-кодов не будет распространяться на россиян младше 18 лет, – сообщает сайт РБК.

Вице-премьер заявила: «Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет».

Голикова объяснила освобождение несовершеннолетних от QR-кодов тем, что в России еще не прививают людей младше 18 лет. Третья фаза клинических исследований вакцинации подростков 12-17 лет российским препаратом «Спутник V» началась в Москве 11 ноября. В ней участвуют примерно 3 тыс. несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете на посещение общепита, непродовольственных магазинов, учреждений культуры и массовых мероприятий людьми без QR-кода о перенесенном коронавирусе или вакцинации. Еще один законопроект предусматривает обязательное предъявление кодов в транспорте, в том числе в поездах и самолетах.



Голикова объяснила, что в случае принятия законопроектов ограничения вступят в силу с 1 февраля 2022 года и продлятся до 1 июня. К тому времени в России, по оценке правительства, сформируется необходимый уровень коллективного иммунитета в 80% взрослого населения. За последнюю неделю этот показатель вырос на 1% и достиг 49%.



«Выданные ранее QR-коды будут действовать до 1 марта. Решение о введении системы обязательных сертификатов примут главные санитарные врачи регионов на основе данных об эпидемиологической ситуации», – сообщила Татьяна Голикова.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.11.21

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