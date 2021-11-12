В Нидерландах вводится трехнедельный локдаун

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил о введении в стране нового локдауна в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения будут введены на три недели – с 13 ноября по 4 декабря, – передает De Telegraaf.

Решение о прекращении или продлении локдауна будет принято 3 декабря, когда пройдет совещание правительства.

«Вирус повсюду, он должен получить сильный удар», – заявил и.о. премьера Нидерланов.

По его словам, сейчас давление на систему здравоохранения вновь «чрезвычайно велико» из-за роста числа заболевших COVID-19. В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 власти Нидерландов объявили о введении ряда ограничений.



«В стране вновь вводится социальная дистанция в 1,5 м. Всем, у кого есть такая возможность, нужно отправиться на «удаленку». Спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей. Все кафе, бары и рестораны, а также магазины, продающие товары первой необходимости, должны будут закрываться в 20:00 по местному времени. Остальные торговые точки будут закрываться в 18:00. Кинотеатры, театры и концертные залы продолжат работу в привычном графике», – заявил Марк Рютте.



В Нидерландах, с населением порядка 17 млн. человек, в четверг, 11 ноября, был отмечен максимум числа заболевших с начала пандемии – более 16 тыс. за сутки. За все время пандемии в Нидерландах выявили 2,24 млн. случаев заражения COVID-19, из этого числа 18,6 тыс. человек скончались.



Сейчас в Нидерландах полностью вакцинированы от COVID-19 более 80% взрослого населения, более 1,5 млн. жителей страны вакцинацию еще не прошли.

Амстердам, Иван Бабурин

Амстердам. Другие новости 12.11.21

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