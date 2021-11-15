В России создали препарат, останавливающий развитие Covid-19

В России завершается разработка препарата, который способен прервать развитие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

По словам министра, пока ни у одной страны в мире нет лекарства от Covid-19. Мурашко подчеркнул, созданный в России препарат сможет оборвать течение болезни на начальном этапе заражения.

Глава Минздрава добавил, что расскажет, что это за препарат, только после завершения испытаний.

Мурашко также сообщил, что в России имеются в наличии все лекарства, использующиеся медиками в лечении пациентов с ковидом. Он уточнил, что лишь по одному зарубежному препарату возникли ограничения в поставках из-за большого спроса в мире, но «мы сделали альтернативный препарат».

Ранее, в октябре в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что до конца года в России будет зарегистрирован препарат «Мир-19» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что в Минздрав уже поданы все необходимые документы, в том числе промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.11.21

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