В России будут испытывать препарат компании Pfizer от COVID-19

Росздравнадзор выдал американской фармкомпании Pfizer разрешение на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата для профилактики COVID-19, – сообщают Ведомости со ссылкой на соответствующую информацию в государственном реестре лекарственных средств.

Из документа следует, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. Испытания будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах России, всего в них примут участие 90 человек.

Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне. Как пояснил представитель компании, в тестировании нового препарата участвуют 7000 человек из разных стран, в том числе России.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.11.21

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