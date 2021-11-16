В России планируют финансово поощрять медработников за каждого привитого от коронавируса

Согласно проекту постановления, опубликованному во вторник, 16 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, медицинским работникам будет установлена выплата за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19, – сообщает ТАСС.
«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки минздрава.
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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