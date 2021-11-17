В Нидерландах наблюдается дефицит тестов на COVID-19

Представители органов здравоохранения Нидерландов сообщили в среду, 17 ноября, что на фоне проблем, связанных с ростом заболеваемости, они столкнулись с нехваткой тестов на COVID-19 , – сообщает The New York Times.

Руководитель Национальной общественной службы здравоохранения Нидерландов Яапа Эйкелбом, комментируя ситуацию с наличием тестов, заявил: «Мы столкнулись с максимумом наших возможностей».

При этом, The New York Times отмечает, что в Нидерландах полный курс вакцинации на текущий момент прошли порядка 85% населения страны.

Следует отметить, что накануне в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили о росте заболеваемости за последнюю неделю на 44% в сравнении с предыдущей. Также представители нидерландского здравоохранения указывают на рост количества заражений среди детей в возрасте от четырех до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах начал распространяться новый штамм коронавируса AY.4.2. – за первые десять недель циркуляции в стране, на него приходится 0,1-0,2% всех случаев заражений.

Амстердам, Иван Бабурин

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