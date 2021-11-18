В Греции непривитым запретят вход во все закрытые помещения

Власти Греции объявили в четверг, 18 ноября, что с 22 ноября непривитым гражданам, даже при наличии отрицательного теста на коронавирус будет запрещен вход во все закрытые помещения. Речь идет о кинотеатрах, театрах, музеях или спортзалах, – сообщают СМИ.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к гражданам объявил, что новые меры направлены на то, чтобы заставить людей сделать прививку от COVID-19. Также он добавил, что даже те, кто все еще колеблется и не вакцинируется, могут изменить свое мнение.

На сегодняшний день в Греции без теста можно посещать продуктовые магазины, аптеки и церковь, а с тестом – учреждения культуры, торговые центры.

Афины, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»