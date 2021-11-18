QR-коды будут проверяться только официальным приложением

Глава минцифры Максут Шадаев в четверг, 18 ноября, заявил, что из-за большого количества поддельных сайтов для генерации QR-кодов министерство может ограничить их проверку только официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус», – сообщает ТАСС.

Как пояснил министр, «с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением».

Напомним, что 12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой – на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных поездках, в случае поездов имеются в виду маршруты дальнего следования. Также сообщалось, что Минздрав будет наделен полномочиями определять срок действия QR-кодов – отдельно для привитых и отдельно для переболевших.

Москва, Иван Бабурин

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