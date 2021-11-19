В России вновь обновился максимум смертей от Covid-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки – скончались 1254 человека, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Третий день подряд суточная смертность от ковида в стране обновляет максимум. Общее число зарегистрированных летальных исходов достигло 261 589.

За минувшие сутки в России зафиксировано 37 156 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах – это немного меньше, чем накануне, когда было выявлено 37 374 заболевших. Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 9 257 068 случаев Covid-19. Полностью выздоровели 7 956 254 человека, из них 36 004 – за прошедший день.

В пятерку регионов – лидеров по числу новых случаев коронавирусной инфекции впервые вошел Краснодарский край, где в последние дни фиксируется взрывной рост заболеваемости. Первое место по-прежнему удерживает Москва, где за сутки ковидом заболел 3371 человек. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (2714 заразившихся), Подмосковье (1777), Самарская область (1764) и Краснодарский край, где выявлено 903 новых заболевших.

Надо отметить, что на Кубани заметно растет число смертей от коронавируса – за сутки в регионе скончались 69 пациентов. Регион занял третье место по количеству летальных исходов после Москвы и Петербурга, где умерли 95 и 77 больных Covid-19 соответственно.

По информации Роспотребнадзора, за все время пандемии в стране проведено свыше 219,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 598 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 905 409 человек.

Москва, Наталья Петрова

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