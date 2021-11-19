На Кубани QR-коды вводятся для посещения ТЦ и кафе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ужесточил ограничительные меры на фоне резкого роста заболеваемости Covid-19. В регионе установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки – 903 человека, а за неделю число заражений, по данным регионального Роспотребнадзора, выросло на 34%. С понедельника пускать в ТРЦ и заведения общепита будут только по QR-коду.

«С учетом ухудшения эпидситуации приняли решение: с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания», – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Кроме того, добавил глава региона, до 18 января QR-код потребуется при посещении всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, а также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

В то же время власти Кубани приняли решение открыть для зрителей театры, музеи и спортивные мероприятия. Однако при их посещении необходимо предъявить QR-код.

Краснодар, Наталья Петрова

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