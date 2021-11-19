Кинотеатры просят снять ограничения там, где введены QR-коды

Обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить действующие ограничения для кинотеатров в регионах, где введены QR-коды, направила Ассоциация владельцев кинотеатров, – сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Ассоциации Олега Березина.

Глава Ассоциации предлагает отменить ограничения в тех регионах, где введены QR-коды для посещения залов. Он говорит, что Голикова является председателем правительственного совета по кино и выражает надежду на то, что она рассмотрит обращение и «отреагирует на него».

По словам Березина, сохраняющиеся ограничения, помимо QR-кодов, приводят к негативной реакции у зрителей к кинотеатрам. Также он сообщил, что после введения QR-кодов в кинотеатрах, по сравнению с летними показателями, посещаемость упала в 4-5 раз.

«У нас в стране парад ограничений для кинотеатров: где-то это ограничение работы до 23:00, где-то надо согласовывать количество зрителей с региональным комитетом по культуре, где-то ограничения на проход несовершеннолетних детей без взрослых. Мы предлагаем это отменить», – заявил Олег Березин.

Москва, Иван Бабурин

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