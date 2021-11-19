Введение QR-кодов для учителей не обсуждается

Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что введение QR-кодов для учителей школ не обсуждается, – передает «РИА Новости».



Отвечая на вопрос о введении QR-кодов для учителей, Сергей Кравцов ответил: «Этот вопрос не обсуждается».На вопрос о допуске в школы только привитых от коронавируса учеников министр дал такой же ответ.

Сейчас в России идут испытания препарата от COVID-19 для подростков «Спутник V». Кроме того, уменьшенную дозу вакцины от коронавируса «Спутник V» протестировали на детях в возрасте от 12 до 17 лет.



Сейчас QR-коды в России выдают привившимся или тем, кто переболел COVID-19. В большинстве регионов страны действует требование об обязательной вакцинации от 60 до 80% сотрудников ряда сфер, в том числе сферы образования. Оно не касается тех граждан, которые имеют справку о медицинском отводе.



Как сообщает РБК, в некоторые государственные учреждения России уже начали пускать на работу исключительно по QR-кодам. Например, с 17 ноября в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов Госдумы представителей правительства начали пускать по QR-кодам. Право студентов на посещение очных занятий разрешило ограничить Минобрнауки – по решению университетов студенты смогут присутствовать в вузе только при наличии QR-кода.

Москва, Иван Бабурин

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