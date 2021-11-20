В России второй день фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

В России за сутки выявлено 37 тысяч 120 новых случаев коронавируса. Заболеваемость продолжает снижаться: вчера сообщалось о 37 тысячах 156 заразившихся, в четверг – о 37 тысячах 374.

Однако по-прежнему высокой остается смертность от инфекции: 18 ноября в России был установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки – 1 тысяча 254. За минувшие сутки умерло столько же.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 9 млн 294 тыс 188 случаев коронавируса. От инфекции умерли 262 тыс 843 заболевших, выздоровели 7 млн 992 тыс 426 человек.

Москва, Игорь Юров

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