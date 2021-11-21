Суточная заболеваемость Covid-19 в России вновь опустилась ниже 37 тыс. случаев

В России незначительно снизилась суточная заболеваемость коронавирусом – за минувший день выявлено 36 970 случаев заражения. Это на 0,4% меньше, чем накануне (37 120), следует из данных федерального операштаба по борьбе с инфекцией. Впервые за последние четыре дня заболеваемость упала ниже отметки 37 тыс. случаев. При этом показатель суточной смертности от Covid-19 остается близким к рекордному значению, зафиксированному 18 ноября (1254 летальных исхода). За 24 часа зарегистрировано 1252 смертей среди пациентов с ковидом.

Всего в России подтверждено 9 331 158 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, от болезни скончались 264 095 человек.

Больше всего новых случаев заражения по-прежнему регистрируется в Москве – 3438 заболевших. В Санкт-Петербурге заболели 2496 человек, в Подмосковье – 1909, в Самарской области – 1661, в Краснодарском крае – 989.

Самое большое число летальных исходов за сутки зафиксировано в Москве (97). Вслед за столицей идут Санкт-Петербург, где от ковида умерло 74 человека, и Краснодарский край – 69 жертв.

За сутки в России полностью излечились от ковида 32 504 человека, а за все время пандемии – 8 024 930 человек.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 220,6 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 571 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 893 620 человек.

Москва, Наталья Петрова

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