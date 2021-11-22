Российская тест-система для выявления коронавируса признана эталонной

Российская тест-система AmpliTest рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в качестве эталонного метода для выявления коронавируса, – сообщает служба разработчика.

Как сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), «испытания были организованы Институтом Микробиологии им. Роберта Коха. На основании результатов, полученных в ходе тренинга экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско, было предложено использовать тест-систему «Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья» ФМБА России в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2».

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, испытания показали, что тесты, произведенные агентством, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на рынке РФ, а также стран СНГ.

Система разработана ФМБА России. Наборы AmpliTest позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

Москва, Иван Бабурин

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