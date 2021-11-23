Почти 5 млрд. рублей выделило правительство РФ на закупку лекарств против COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил, что правительство выделило почти 5 млрд. руб. на закупку лекарств против коронавируса для лечения пациентов в больницах.

«Дополнительно выделено почти 5 млрд. руб. на приобретение препаратов для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в больницах», – сказал Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что закупаться будут, в том числе, не зарегистрированные в России лекарства: «Некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь. Планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года».

Согласно сообщению в телеграм-канале правительства, будут закуплены следующие препараты: Регданвимаб, Бамланивимаб+этесевимаб, Касиривимаб+имдевимаб, Сотровимаб, Ремдесивир, – сообщает Интерфакс.

Как ранее сообщали «Известия», правительство России продлило до 1 января 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств против коронавируса.

Также на заседании Координационного совета министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сейчас ковидом в России болеют более 1,072 млн человек

«Общее количество активных случаев снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико. Это более 1 млн 72 тыс. граждан», – сказал министр.

По словам Мурашко, на сегодняшний день амбулаторно лечатся свыше 860 тыс. пациентов с коронавирусом, более 212 тыс. человек находятся стационарах.

Москва, Иван Бабурин

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