ВОЗ прогнозирует два миллиона смертей от COVID-19 в Европе к марту 2022 года

По оценкам европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к марту 2022 года ожидается, что более двух миллионов человек в европейском регионе умрут от COVID-19, – сообщает издание Politico.

Информация ВОЗ, озвученная во вторник 23 ноября, включает данные, указывающие на то, что смертность от вируса на прошлой неделе увеличилась вдвое по сравнению с концом сентября текущего года. В настоящее время в Европейском регионе, включая Россию и Турцию, общее количество смертей уже превышает 1,5 миллиона.

По данным Института показателей и оценки здоровья, который занимается моделированием для ВОЗ, сегодня COVID-19 является главной причиной смерти в Европе и Центральной Азии.

По словам, регионального директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, для борьбы с растущими заболеваемостью и смертностью необходим подход «вакцина плюс».

«Это означает вакцинацию, ревакцинацию, а также включение профилактических мер в нашу повседневную жизнь», – заявил Клюге.

ВОЗ считает причиной нового роста заболеваемости три основных фактора – появление варианта Дельта, ослабление ограничений и большое количество непривитых людей.

С такой оценкой соглашаются многие эксперты в области общественного здравоохранения. Как пример, они указывают, что отмена ограничений в Великобритании в «День свободы» в июле, спровоцировала последнюю волну заболеваний коронавирусом.

Копенгаген, Иван Бабурин

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