Чехия вводит режим ЧС

Правительство Чехии с пятницы, 26 ноября, вводит в республике на 30 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 25 ноября, объявил уходящий в отставку премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Как заявил на пресс-конференции Андрей Бабиш, «правительство может использовать чрезвычайное положение для ограничения передвижения людей, закрытия магазинов или школ. Также режим ЧС может использоваться министерством внутренних дел для централизованной закупки защитного снаряжения и упрощения развертывания армии».

Как сообщает чешское издание Novinky, «правительство готовится ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Рестораны, вероятно, придется закрыть после 22:00. Также планируются ограничения на массовые мероприятия. Теперь принять участие в спортивных и культурных мероприятиях смогут максимум 500 человек».

В Чешской республике в последние дни резко обострилась ситуация с эпидемией коронавируса. Число новых инфицированных достигает тридцати тысяч в день.

Напомним, что накануне вице-премьер Словакии Рихард Сулик сообщил о решении правительства ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В Австрии с 22 ноября вступил в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса.

Прага, Иван Бабурин

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