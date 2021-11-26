Ограничивается въезд в Россию иностранцев из Гонконга и девяти стран юга Африки

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает, что из-за нового штамма коронавируса с воскресенья, 28 ноября, Россия ограничит въезд иностранцев, живущих на территории Гонконга и ряда стран юга Африки. Россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус.

В сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19 говорится: «В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: с 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, специального административного района Гонконг, и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней»

Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о принятом решении по ограничению на въезд иностранных граждан из указанных государств.

Также, до 1 февраля 2022 года Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией. Авиасообщение с Танзанией приостановлено с 15 апреля 2021 года.

«В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом принято решение продлить приостановку авиасообщения с Объединенной Республикой Танзания до 1 февраля 2022 года включительно», – говорится в сообщении.

Следует отметить, оперштабом принято решение, что Россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус.

«В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Республики Ботсвана, Южно-Африканской Республики, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, специального административного района Гонконг, Китайской Народной Республики, Государства Израиль, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и иностранных граждан, прибывающих из Китайской Народной Республики, Государства Израиль, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Также обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований указанными лицами», – сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Также в оперштабе отметили, что применяемые в России тест-системы на коронавирус, способны выявить новый вариант B.1.1.529.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 77 странами, с 1 декабря будут открыты еще пять стран.

Москва, Иван Бабурин

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