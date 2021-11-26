Новый штамм коронавируса из Южной Африки назван греческой буквой Omicron

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила заявление, в котором говорится, что новый штамм COVID-19 B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Новому штамму присвоена греческая буква – Омикрон, – сообщает РИА Новости.

В заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов, говорится: «Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron».

По оценкам ВОЗ, новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

«Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех регионах Южной Африки», – отмечается в заявлении.

Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.

Omicron (О – малая) – 15-я буква греческого алфавита. В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 70.

Женева, Иван Бабурин

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