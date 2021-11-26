В Париже вновь ввели обязательное ношение масок на улице

Парижская префектура в пятницу, 26 ноября, опубликовала указ о возобновлении требований к обязательному ношению защитных масок на улицах города, – сообщает Le Figaro.

«Из-за пятой волны Covid-19 на территории Парижа и его агломерации в настоящее время наблюдается быстрое ухудшение эпидемических показателей. Уровень заболеваемости сейчас составляет 266 случаев на 100 000 жителей против 20 – 100 в октябре», – говорится в указе парижской префектуры.

Опубликованный указ возобновляет требование в столице Франции к обязательному ношению масок во всех учреждениях и на всех мероприятиях, даже при наличии медицинского паспорта.

Согласно указу требования по ношению масок в Париже распространяются: на участие в митингах, демонстрациях, собраниях или мероприятиях, организованных в местах общего пользования. На рынках, блошиных рынках и распродажах, в том числе рождественских ярмарках. На площадках перед школами или университетами, перед культовыми сооружениями и в очередях.

Следует отметить, что требование префектуры по обязательному ношению масок не распространяется на «людей с ограниченными возможностями, у которых есть медицинская справка, подтверждающая это исключение; на людей, занимающихся физическими или спортивными упражнениями на открытом воздухе; на людей, путешествующих в личных транспортных средствах.

Также полицейские власти Парижа предупреждают, что с пятницы, 26 ноября, в городе будет усилен контроль за соблюдением требований указа, а правоохранителям дано право действовать жестко.

«Люди без действующего паспорта здоровья или без маски будут оштрафованы», – говорится в заявлении парижской префектуры.

Париж, Иван Бабурин

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