В Австрии за отказ от вакцинации будут штрафовать более чем на семь тысяч евро

В Австрии подготовлен проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19. В случае отказа от прививки предусмотрен штраф в размере до 7 200 евро, – сообщает издание Die Presse со ссылкой на разрабатываемый документ австрийского правительства.

Согласно варианту закона, обязательная вакцинация от коронавируса с февраля 2022 года будет распространяться на всех проживающих в Австрии. Наказание за отказ от прививки составит 3 600 евро или четыре месяца лишения свободы за отказ от его выплаты. Штраф в 7 200 евро будет грозить тем, кто дважды проигнорирует уведомления о необходимости сделать прививку.

Исключения будут касаться тех, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, беременных и подростков до 12 лет. Следует отметить, что законопроект должен будет еще получить одобрение обеих палат австрийского парламента.

Из-за четвертой волны пандемии правительство Австрии заявило о плане введения обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года.

Вена, Иван Бабурин

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