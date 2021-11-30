Глава Роспотребнадзора рассказала об «омикроне» и о новых сроках ПЦР-теста

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 30 ноября, заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен.

«Образцов, которые содержат мутации, соответствующие типовому набору варианта «омикрон», на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено», – сказала Анна Попова

При этом глава Роспотребнадзора заявила, что из-за особенностей штамма «омикрон» принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста 48 часами, не 72, как было до сих пор. Что касается тех, кто прибывает из стран, где выявлен «омикрон», но с которыми не было возобновлено авиасообщение, нужно будет уйти на 14-дневный карантин.

«На сегодняшний день ЦНИИ Роспотребнадзора уже разработал тест для выявления именно нового штамма коронавируса «омикрон» – добавила Анна Попова.

Также Попова проинформировала, что штамм коронавируса «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Она обратила внимание, что самые ранние образцы нового штамма covid-19 датированы 9-11 ноября

Что касается ситуации с заболеваемостью коронавирусом, глава Роспотребнадзора сообщила, что сегодня «можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом, но в семи регионах продолжается рост».

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»