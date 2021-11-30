В России завершаются поставки в регионы лекарства от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявил во вторник, 30 ноября, что министерство здравоохранения России завершает централизованную поставку в регионы лекарственного препарата для лечения коронавируса в виде инфузий (капельница), – сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы завершаем поставку централизованную лекарственных препаратов для инфузионного введения противовирусной терапии. Все регионы сегодня до конца дня этот препарат получат, все контролируется по каждому субъекту в формате личного контроля», – сказал Мурашко.

Москва, Иван Бабурин

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