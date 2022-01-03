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Понедельник, 3 января 2022, 07:34 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Онищенко: к маю пандемия должна приостановиться

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко высказал мнение, что при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации пандемия коронавируса может закончиться к маю, – сообщает ТАСС.

«До мая времени много. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», – сказал Онищенко.

По мнению эпидемиолога, оснований для паники и введения нерабочих дней сегодня нет, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации от ковида.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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