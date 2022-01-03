Белый дом ограничил общение со СМИ

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Стивен Портной сообщил, что с 3 января в связи со сложившейся в США ситуацией с распространением коронавируса начнут действовать ограничения на число журналистов в зале Белого дома для брифингов.

В тексте сообщения для СМИ говорится: «Мы наблюдаем волну COVID-19, которая, судя по всему, еще далека от своего пика. Эксперты полагают, что нынешняя вспышка омикрон-штамма не закончится на большей территории страны в ближайший месяц или около того. У нас есть все основания полагать, что число случаев заражения продолжит расти в столичном регионе – и в нашем журналистском корпусе – после праздников».

В связи с этим, а также в соответствии с рекомендациями экспертов руководство ассоциации 2 января «на чрезвычайном заседании единогласно одобрило предложение временно вернуть ограничение в 14 мест в зале для брифингов».

Как сообщает ТАСС, из 49 посадочных мест в помещении занимать теперь можно будет лишь 14. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Часть мест будет закреплена за представителями телеканалов, радиостанций, информационных агентств Reuters, Bloomberg, Associated Press, а часть мест будет распределяться на ротационной основе в соответствии со списком, подготовленным WHCA.

Ассоциация корреспондентов Белого дома также просит журналистов перед приходом в Белый дом сдавать тест на коронавирус.

«Наша цель заключается в том, чтобы эти ограничения сохранялись, лишь пока идет эта волна, мы намерены вновь рассмотреть этот вопрос до 21 января. Статистика заболеваемости и рекомендации специалистов определят дальнейший путь», –сообщил Портной.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом.

Вашингтон, Иван Бабурин

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