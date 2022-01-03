В России могут начать производить иностранные вакцины против коронавируса

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с журналистами заявил, что в случае социальной и экономической целесообразности в России может быть налажено производство иностранных вакцин против COVID-19 для внутреннего потребления, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности начала выпуска зарубежных вакцин для внутреннего рынка страны в следующем году Мантуров сказал: «Решать это – все-таки прерогатива минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла».

Напомним, что в конце декабря глава российского минпромторга отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, тем самым потребности населения закрываются с запасом.

Следует отметить, что одна иностранная вакцина против коронавируса в России уже производится. Ее выпускает российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана исключительно на экспорт.

Москва, Иван Бабурин

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