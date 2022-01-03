В мире заразились коронавирусом более 290 миллионов человек

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на утро понедельника, 3 декабря, достигло 290 млн. 157 тысяч 607.

Отмечается, что, с начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн. 443 тыс. 753 человека.

В число стран с более чем 20 млн. случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Наибольшее количество заразившихся и скончавшихся отмечается в США, где всего выявлено 55 млн. 114 тыс. 57 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило – 826 060 случаев.

На втором месте по числу заразившихся стоит Индия. Здесь количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн. 922 тыс. 882, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 481 тыс. 893 человек.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн. 297 тыс. 427 человек. Из них умерли 619 тыс. 401.

Вашингтон, Иван Бабурин

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