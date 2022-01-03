В России продолжает снижаться количество случаев заражения COVID-19

Почти на две тысячи меньше случаев заражения коронавирусом было выявлено в России в последние 24 часа. Оперативный штаб в понедельник, 3 декабря, сообщает, что за последние сутки в России выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом. Это стало минимальным показателем с 17 июня 2021 года. Днем ранее в стране было зарегистрировано 18 233 случая. Отмечается, что у 7% заболевших не было клинических проявлений коронавируса.

За минувшие сутки от COVID-19 в России умерли 835 человек, вылечились 24 037 пациентов.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 341 случай заражения, в Москве – 1 335, в Подмосковье – 1 180, в Челябинской и Свердловской областях – по 445, в Краснодарском крае – 432. Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе – 1 случай.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 10 554 309 случаев коронавируса. За весь период умерли 311 353 человека, выздоровели – 9 548 076 человека.

Москва, Иван Бабурин

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