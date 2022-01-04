Во Франции выявлен новый штамм коронавируса

Новая разновидность COVID-19 обнаружена на юге Франции, – сообщает австрийское издание Heute.

Новый штамм, получивший обозначение B.1.640.2, обнаружили медики Марселя. В исследовании французских ученых говорится о том, что в этом варианте коронавируса выявлено 46 мутаций. Пока нет каких-либо данных об уровне угрозы или заразности данного штамма.

Отмечается, что новый штамм выявлен у вернувшихся из Камеруна путешественников. Эксперты не исключают, что возбудитель нового варианта вируса распространен в этой африканской стране. У всех заболевших выявлена «атипичная комбинация мутаций».

Москва, Иван Бабурин

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