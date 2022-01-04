В США COVID-19 за один день заразились более миллиона человек

Университет Джонса Хопкинса в США сообщил во вторник, 4 января, что за прошедшие сутки в Соединенных Штатах было выявлено более 1 млн. случаев коронавирусной инфекции.

Сообщается, что показатель стал максимальным с начала распространения COVID-19 в США. Подсчеты были произведены на основе сведений федеральных и местных властей.

Следует отметить, что всего с начала пандемии в Соединенных Штатах было зарегистрировано 56 191 523 случая COVID-19, скончались от последствий коронавируса 827 749 человек. Кроме того, самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем за неделю в больницу поступали 378 детей с COVID-19 в сутки.

Как сообщалось ранее, 30 декабря, минздрав США сообщил, что в отделениях реанимации американских больниц заняты более 78% коек, из них 22% приходится на пациентов с COVID-19.

Вашингтон, Иван Бабурин

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