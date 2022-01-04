В России за сутки показатели по коронавирусу снизились на 440 случаев

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом во вторник, 4 января, сообщили, что в России за прошедшие сутки выявили 15 903 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее, согласно данным за 3 января заразилось 16 343 человека.

В сообщении оперштаба говорится: «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 196 (7,5%) без клинических проявлений».

Больше всего умерших от COVID-19 зафиксировано в Москве – 68 человек, в Санкт-Петербурге – 63 скончавшихся, в Московской области от коронавируса умерли 44 заболевших.

Лидером по числу новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь стала Москва, где за последние сутки их было, 1 тыс. 967, на втором месте Санкт-Петербург – 1 тыс. 297 заболевших, на третьем – Московская область с 974 новыми заболевшими коронавирусом. Накануне максимальное число новых случаев было зарегистрировано в северной столице 1тыс.341 против 1тыс.335 в Москве.

Следует отметить, что во вторник, 4 января, в России число новых выявленных случаев коронавируса снизилось по сравнению с показателями понедельника, 3 января, (16 тыс.343) на 440 человек и является минимальным с 17 июня 2021 года, когда оно составляло 14 тыс.057 новых случаев. В то же время смертность тогда была более чем в два раза меньше – 416 человек на 17 июня против 834 умерших за сутки по состоянию на 4 января.

Всего за время пандемии в РФ оперативным штабом по борьбе с коронавирусом зарегистрировано 10 млн. 570 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекцииCOVID-19, 312 тыс. 187 умерших и 9 млн. 575 тыс. 147 выписанных, в том числе 27 тыс. 071 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс.274 – в Москве.

Москва, Иван Бабурин

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