«Омикрон» впервые обнаружен в Нижегородской области

Глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в регионе выявлен первый случай омикрон-штамма коронавируса, – сообщает ТАСС.

«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, штаммом «омикрон», – сообщил Мелик-Гусейнов.

Глава нижегородского минздрава рассказал, что 28-летняя пациентка, у которой выявили штамм, не была вакцинирована. В настоящее время ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести.

«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% легких. Инфицирование произошло, скорее всего, не на территории Нижегородской области», – сообщил главный нижегородский медик.

Как сообщалось ранее, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.

Нижний Новгород, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»