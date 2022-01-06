Число зараженных ковидом в России превысило 10 млн 600 тыс человек

В России за сутки выявлено 15 тысяч 316 новых случаев коронавируса. Вновь инфицированные зафиксированы в 84 регионах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшая заболеваемость по-прежнему отмечается в Москве (2 тыс 357 случаев) и Санкт-Петербурге (1 тыс 286) а также в Московской, Свердловской областях и Краснодарском крае. Вплотную к первой пятерке приблизилась Челябинская область.

В целом по стране 5 января зафиксировано 802 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 млн 601 тыс 300 случаев коронавируса в 85 регионах, зарегистрировано 313 тыс 817 летальных исходов, выздоровели 9 млн 623 тыс 677 человек.

Москва, Игорь Юров

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