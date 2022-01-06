Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России превысил 62,5% – об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 млн 28 тыс 14 раз, вакцинация полного цикла – 75 млн 113 тыс 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», – заявила чиновница.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре президент России Владимир Путин потребовал повысить коллективный иммунитет до 90%. Первым о достижении результата отчитался Севастополь: власти города еще 27 декабря сообщили, что у коллективный иммунитет севастопольцев превысил 90%. Сегодня выяснилось, что не превысил.

По словам Голиковой, в Севастополе показатель составляет 89,5% (кстати, в городе опять отмечается рост выявляемости инфекции – пока небольшой), в Санкт-Петербурге – 81,4%, в Карелии – 80,8%, на Чукотке – 80,6%.

Приближаются к 80%-ному рубежу Тува, Липецкая и Московская области. У остальных результаты пока скромнее.

Москва, Игорь Юров

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