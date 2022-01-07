Заболеваемость коронавирусом в России за сутки выросла на 9%

Заболеваемость коронавирусом в России качнулась вправо: за сутки выявлено 16 тысяч 735 новых случаев, что 1 тысячу 419 (или 9%) больше, чем за предыдущий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 января зафиксировано 787 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 млн 618 тыс 35 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 314 тыс 604 летальных исхода, выздоровели 9 млн 645 тыс 712 человек.

Москва, Игорь Юров

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