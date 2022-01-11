США установили мировой рекорд по числу заражений коронавирусом

В США за сутки выявили 1,13 млн новых случаев коронавирусной инфекции. Эта цифра стала новым мировым рекордом по числу заражений, сообщает Reuters.

Окончательное число инфицированных может еще вырасти, поскольку не все штаты успели опубликовать данные по заболеваемости. Вместе с тем, согласно статистике, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с Covid-19 – 135,5 тысячи человек.

«Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдаются», – пишет агентство.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США за все время пандемии превысило 60 млн, от последствий заболевания скончались более 837 тысяч пациентов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»